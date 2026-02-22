Il dibattito sul PEI digitale nasce dalle difficoltà riscontrate nelle scuole nell’utilizzo della piattaforma SIDI. Educatori, genitori e funzionari si confrontano su come migliorare la gestione dei piani educativi personalizzati. Le criticità emerse riguardano sia le procedure pratiche che le norme di riferimento, creando confusione tra gli operatori. Martedì 24 febbraio alle 17:00, si parlerà di queste questioni in un evento speciale con esperti del settore.

Il PEI digitale è al centro di un dibattito che coinvolge scuole, famiglie e istituzioni. La compilazione del Piano Educativo Individualizzato attraverso la piattaforma SIDI ha sollevato domande concrete sul piano operativo, normativo e metodologico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

PEI digitale, analisi, criteri e proposte: facciamo il punto della situazione. SPECIALE con Chiocca e Raimondi (Osservatorio 182) LIVE Martedì 24 febbraio alle 17:00.

