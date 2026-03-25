GPS elenchi regionali e corsi sostegno | facciamo il punto della situazione QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 25 marzo alle 14 | 30

Mercoledì 25 marzo alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante regionale per discutere delle procedure relative alle GPS, agli elenchi regionali e ai corsi di sostegno. Sono state completate le operazioni di aggiornamento delle graduatorie provinciali e si attende ora la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Concluse le operazioni per l'aggiornamento delle GPS, c'è attesa per la compilazione delle graduatorie provvisorie. Si attende anche il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo così come quello per il TFA sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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