In Campania, il prezzo del gasolio self service ha superato i 2,1 euro al litro, secondo i dati forniti dall’Unione Nazionale Consumatori e pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La regione si colloca tra quelle con i costi più elevati a livello nazionale, evidenziando un aumento rispetto alle settimane precedenti. I consumatori affrontano ora un costo maggiore per il rifornimento di carburante.

La Campania supera i 2,1 euro al litro per il gasolio self service: lo segnala l'Unione Nazionale Consumatori sui dati Mimit. La media nazionale è salita a 2,105 euro, nove regioni oltre la soglia. Anche la Campania figura tra le regioni che hanno superato la soglia dei 2,1 euro al litro per il gasolio in modalità self service nella rete stradale ordinaria. Lo rileva l'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei prezzi medi regionali pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La media aritmetica nazionale ha raggiunto oggi 2,105 euro, contro i 2,090 euro registrati ieri. La Campania non è sola: insieme alla regione hanno superato quota 2,1 euro al litro anche Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia — ferma esattamente a 2,1 euro — e Veneto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gasolio self service oltre i 2,1 euro al litro: la Campania tra le regioni con i prezzi più alti

Articoli correlati

Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi...

Carburanti sempre più cari: benzina sopra 1,8 euro e gasolio oltre i 2 euro al litroI prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, mantenendosi su livelli tra i più alti degli ultimi anni.

Tutti gli aggiornamenti su Gasolio self

Temi più discussi: Diesel e benzina, i rincari rallentano ma non si fermano: in autostrada gasolio self service oltre i 2 euro | Quattroruote.it; Guerra in Iran, il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione; Gasolio oltre i 2 euro e benzina verso 1,9: la Sicilia tra le regioni più care. L'allarme di famiglie e imprese; Diesel sopra i 2 euro al litro in tutta Italia: quanto costa oggi fare il pieno.

Prezzi dei carburanti in aumento: gasolio oltre 1,8 euro al litroNuovi rialzi sui listini dei principali marchi. Il diesel ai livelli più alti da oltre due anni, mentre la benzina supera la soglia di 1,7 euro al litro nel self service I prezzi dei carburanti in aum ... liberoreporter.it

Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8Nuovi rincari dei carburanti in Italia: il gasolio supera i 2 euro al litro e la benzina sfonda quota 1,8. Fare il pieno costa fino a 14 euro in più ... adnkronos.com

Ancora rialzi per i carburanti, gasolio a un passo da 2,1 euro. Al self service vicino al massimo dal 2022. La benzina verso 1,86 euro #ANSA - facebook.com facebook

Ancora rialzi per i carburanti, gasolio a un passo da 2,1 euro. Al self service vicino al massimo dal 2022. La benzina verso 1,86 euro #ANSAmotori #ANSA x.com