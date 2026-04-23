Dopo l’attesa i Sud Sound System arrivano a san fratello | il 10 maggio una notte di festa in piazza Ricca Salerno
Il 10 maggio 2026, alle ore 22:00, la piazza Ricca Salerno ospiterà un concerto di musica dal vivo che vede protagonisti i Sud Sound System. L'evento, atteso da tempo, si svolgerà in un contesto all'aperto nel centro di San Fratello, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata alla musica e alla socializzazione. La serata prevede l'apertura degli ingressi e l'organizzazione di spazi dedicati alla musica e al ristoro.
San Fratello si prepara a vivere una serata destinata a lasciare il segno. Domenica 10 maggio 2026, alle ore 22:00, la Piazza Ricca Salerno diventerà il cuore pulsante di un grande evento musicale che unisce energia, identità e voglia di stare insieme. Protagonisti della serata saranno i Sud.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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