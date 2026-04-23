Dopo l’attesa i Sud Sound System arrivano a san fratello | il 10 maggio una notte di festa in piazza Ricca Salerno

Il 10 maggio 2026, alle ore 22:00, la piazza Ricca Salerno ospiterà un concerto di musica dal vivo che vede protagonisti i Sud Sound System. L'evento, atteso da tempo, si svolgerà in un contesto all'aperto nel centro di San Fratello, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata alla musica e alla socializzazione. La serata prevede l'apertura degli ingressi e l'organizzazione di spazi dedicati alla musica e al ristoro.