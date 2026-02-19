' Amici della Musica' di Foggia appuntamento con ' Le Maschere' del Balletto del Sud

A inaugurare la 56esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia diretta da Agostino Ruscillo, sabato 21 febbraio alle 20.30 al Teatro Umberto Giordano, sarà il ritorno del Balletto del Sud con ‘Le Maschere’, spettacolo dedicato alla Commedia dell’Arte e al Carnevale: un omaggio coreografico alla tradizione italiana, tra eleganza formale, ritmo teatrale e potente forza evocativa. La nuova edizione dello spettacolo ‘Le Maschere’ rappresenta un viaggio affascinante nella tradizione italiana ed europea della maschera, fiorita in particolare tra Settecento e primo Novecento, e nel suo riflesso nel linguaggio del balletto, tra memoria e visione contemporanea, grande repertorio e nuove creazioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

'Le maschere' del Balletto del Sud a Mola di Bari tra ninnoli e porcellaneA Mola di Bari, il Balletto del Sud presenta «Le maschere», uno spettacolo che unisce danza e tradizione.

'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con le musiche dei film del Trio RospigliosiGli ‘Amici della Musica’ di San Severo presentano il concerto del Trio Rospigliosi, che proporrà le più note melodie tratte da colonne sonore cinematografiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.