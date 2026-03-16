diamo linfa al bene raccolta firme nei coopfi per sostenere la rinascita dei beni confiscati alle mafie

In cinque punti vendita Unicoop Firenze si svolgono incontri aperti e banchetti per raccogliere firme. L’obiettivo è chiedere che il 2% del fondo unico giustizia venga destinato al recupero dei beni confiscati alle mafie. La campagna si svolge oggi e si rivolge alla cittadinanza, coinvolgendo i clienti dei punti vendita. La raccolta firme si concentra sulla promozione di questa proposta.

Firenze, 16 marzo 2026 – Incontri aperti alla cittadinanza e banchetti per le firme in cinque punti vendita Unicoop Firenze per chiedere che il 2% del fondo unico giustizia venga destinato al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’iniziativa, promossa da Libera, è partita dal Coop.fi di Novoli e proseguirà fino al 18 marzo con altre tappe in Toscana, in vista della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e a trent’anni dalla legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. L’obiettivo della mobilitazione è raccogliere firme per chiedere che il 2% del fondo unico giustizia venga destinato alla riqualificazione degli immobili sottratti alle mafie, così da trasformarli in luoghi di comunità, lavoro e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Diamo linfa al bene”, raccolta firme nei Coop.fi per sostenere la rinascita dei beni confiscati alle mafie

Articoli correlati

"Diamo linfa al bene" di Libera celebra 30 anni di legalità: i beni confiscati diventano risorsaIn città la campagna che promuove il riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e la raccolta firme per destinare parte del Fondo unico...

Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la città ducale è la più virtuosa in Emilia RomagnaParma si conferma la più virtuosa nella lotta alle mafie attraverso il riutilizzo sociale dei patrimoni illeciti.

Una selezione di notizie su Diamo linfa

Temi più discussi: Diamo linfa al bene, il flash mob di Libera per i fondi pubblici ai beni confiscati; Diamo linfa al bene; A trenta anni dalla legge 109, diamo linfa al bene; Quando i beni confiscati alle mafie diventano bene comune.

Diamo linfa al bene, raccolta firme nei Coop.fi per sostenere la rinascita dei beni confiscati alle mafieCoop.fi a fianco di Libera. L'iniziativa ha preso il via stamattina, dal Coop.fi di Novoli: in calendario altre quattro tappe. Fino al 25 marzo, Unicoop Firenze promuove un pacchetto di prodotti Liber ... lanazione.it

'Diamo Linfa al bene': parte la mobilitazione per trasformare i beni confiscati in opportunità per la comunitàDiamo linfa al bene: l'iniziativa, promossa dall'associazione Libera, fa tappa in cinque Coop.fi che, da oggi al 18 marzo, accoglieranno incontri aperti ... gonews.it

Beni confiscati alle mafie: flash mob di Libera a Tarquinia per lanciare l’appello “Diamo linfa al bene” - facebook.com facebook

Reggio tra le città scelte da Libera per la campagna “Diamo linfa al bene” x.com