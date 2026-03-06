Beni confiscati alle mafie Libera scende in piazza | in città due giorni di mobilitazione

In città si svolgono due giorni di mobilitazione organizzati da Libera, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. La manifestazione coinvolge diverse realtà e si concentra sulla promozione di iniziative per il riutilizzo di questi beni. Durante l’evento vengono condivisi numeri relativi alla legge, tra cui 30, 109 e un milione, che rappresentano dati chiave sul tema.

Per i 30 anni della legge 109, volontari in piazza il 7 e 8 marzo. La sfida: "Destinare il 2% del Fondo Giustizia al riuso sociale dei beni" 30, 109, 1 milione: i primi numeri che vengono in mente se pensiamo alla legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Il 7 marzo saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, la legge 109, sul riuso pubblico e sociale dei beni confiscati, fu approvata in Parlamento. Libera per festeggiare e onorare questi trent’anni di impegno collettivo promuove il 6, 7 e 8 marzo “109 piazze per la legge 109”. Tre giorni di iniziative con più di 150 luoghi e spazi animati in tutta Italia da volontari della rete di Libera per promuovere e valorizzare il significato di trent'anni di beni confiscati restituiti alla collettività. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la città ducale è la più virtuosa in Emilia RomagnaParma si conferma la più virtuosa nella lotta alle mafie attraverso il riutilizzo sociale dei patrimoni illeciti.

Beni confiscati alle mafie, Libera mobilita l’Italia: tre giorni di iniziative per i 30 anni della legge 109Il 7 marzo 2026 ricorrono infatti trent’anni dall’approvazione della legge 109 del 1996, resa possibile anche grazie a un milione di firme raccolte proprio su impulso di Libera. Una norma che ha ... reggiotv.it

Beni confiscati alle mafie, 30 anni della legge 109: in Italia e in Emilia-Romagna torna la mobilitazioneDa Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie una tre giorni di iniziative nelle piazze per difendere il riuso sociale dei beni confiscati e chiedere nuove risorse pubbliche ... altarimini.it

A 30 anni dalla legge sui beni confiscati, molti immobili sottratti alle mafie sono diventati risorse per la comunità, ma troppi restano abbandonati e degradati. Scrivi un commento per Fuoritg di domani. BENI CONFISCATI Ne parleremo a Fuori tg, la rubrica curat - facebook.com facebook

Libera, in Piemonte 54 realtà gestiscono i beni confiscati alla mafia. La fotografia in 29 comuni per trentennale della legge sul riutilizzo #ANSA x.com