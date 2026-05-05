Benevento stabilizzati 28 operai della Forestazione | incontro in Provincia

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in Provincia per discutere della stabilizzazione di 28 operai impiegati nel settore della forestazione. Dopo il primo giorno di lavoro, i rappresentanti delle parti coinvolte hanno confermato l’avvenuta conclusione del procedimento di assunzione. La discussione ha riguardato anche le modalità di inserimento e le future attività legate alle mansioni dei lavoratori. La questione riguarda principalmente le procedure di assunzione e il rapporto con le istituzioni locali.

All’indomani del primo giorno di lavoro dopo la stabilizzazione (parziale) a 250 giornate di 28 Operai già a Tempo Determinato del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento, tutti gli addetti alla Forestazione dell’Ente per un totale di 38 unità, hanno incontrato oggi il Presidente della Provincia Nino Lombardi ed i Consiglieri Provinciali nella Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori. All’incontro hanno partecipato i Consiglieri Caporaso, Ciervo, Scavino, Viscusi e Valentino, il Dirigente del Settore Forestazione Giancarlo Corsano, il funzionario Michele Orsillo. Ad introdurre l’incontro è stato il Dirigente Corsano che ha...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, stabilizzati 28 operai della Forestazione: incontro in Provincia Notizie correlate Leggi anche: Immagini dal Sannio: il patrimonio vitato della provincia di Benevento Il corriere della droga si mette in proprio: nella serra in provincia di Bergamo 28 chili di marijuanaMonza, 17 aprile 2026 – Il corriere della droga si era messo a coltivare lui stesso marijuana e canapa e aveva allestito una vera e propria serra in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Benevento, confronto tra operai forestali e consiglieri provinciali alla Rocca. Il 5 maggio i consiglieri provinciali incontrano gli operai forestali stabilizzati parzialmenteOggi è stato il primo giorno di lavoro dopo la stabilizzazione (parziale) a 250 giornate dei 28 Operai a Tempo Determinato del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento. Lo comunica il Presid ... ntr24.tv Benevento, confronto tra operai forestali e consiglieri provinciali alla RoccaPrimo giorno di lavoro dopo la stabilizzazione (parziale) a 250 giornate dei 28 operai a tempo determinato del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento. Lo comunica ... ilmattino.it