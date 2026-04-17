Il corriere della droga si mette in proprio | nella serra in provincia di Bergamo 28 chili di marijuana

Un uomo coinvolto in traffico di droga ha deciso di coltivare personalmente marijuana e canapa, allestendo una serra in un magazzino nella provincia di Bergamo. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato circa 28 chili di marijuana nella struttura. L'indagine ha portato al sequestro della merce e all'arresto dell'uomo, che si è occupato direttamente della coltivazione. L'operazione si è svolta nelle ultime settimane, evidenziando un tentativo di autocoltivazione da parte del soggetto coinvolto.

Monza, 17 aprile 2026 – Il corriere della droga si era messo a coltivare lui stesso marijuana e canapa e aveva allestito una vera e propria serra in un magazzino nella Bergamasca. Nel pomeriggio del 14 aprile la Squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza, nell’ambito di attività di polizia giudiziaria svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, ha arrestato, nelle province di Monza e della Brianza e di Bergamo, 2 cittadini albanesi di 43 e 40 anni, per produzione e detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana. L’asse Trento-Bolzano Tutto parte da un’articolata...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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