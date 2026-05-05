Nel calcio di oggi, le sfide tra squadre di livello diverso attirano sempre attenzione. Questa volta, il Benevento si prepara ad affrontare l’Arezzo in una partita che potrebbe consegnare il primo trofeo della storia del club. La squadra sannita dovrà fare i conti con l’assenza di un giocatore chiave, influenzando le scelte di mister Floro Flores. Nel frattempo, il Benevento si prepara anche a gestire un doppio impegno con il Vicenza, adottando una strategia specifica per affrontare entrambe le competizioni.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'assenza di Maita le scelte tattiche di Floro Flores?. Quale strategia userà il Benevento per gestire il doppio impegno con Vicenza?. Perché l'Arezzo arriva al Vigorito con un morale diverso dai sanniti?. Chi dovrà sostituire Maita se le visite mediche daranno esito negativo?.? In Breve Sabato ore 20.30 sfida allo Stadio Ciro Vigorito. Gestione tecnica di Antonio Floro Flores per il primo trofeo storico. Valutazione medica su Mattia Maita prima del match. Immediata trasferta contro il Vicenza dopo il trofeo. Il Benevento affronta l’Arezzo sabato alle 20.30 allo Stadio Ciro Vigorito per disputare la Supercoppa di Serie C, un appuntamento che accende le speranze del Presidente Oreste Vigorito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento sfida l’Arezzo: in palio il primo trofeo storico

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