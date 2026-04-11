Montecarlo | Sinner sfida Alcaraz in finale In palio il primo posto nella classifica mondiale Quando e a che ora

A Montecarlo si prepara una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida anche per il primo posto nella classifica mondiale. Il torneo, il terzo della serie '1000' stagionale, si svolge sul cemento e ha un montepremi di 6 milioni di euro. La partita, molto attesa, si disputerà in una data e un orario ancora da ufficializzare, con i due tennisti pronti a contendersi il titolo.

MONTECARLO – La finale del torneo di Montecarlo varrà anche per il primo posto nella classifica mondiale. Saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a giocare l’attesissima finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Si giocherà domenica 12 aprile alle ore 15:00 sul Campo Centrale Ranieri III. Diretta su Sky. Come da pronostico, invece, Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone, nonchè campione in carica, ha battuto nell’altra semifinale il monegasco Valentin Vacherot, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4....🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Montecarlo: Sinner sfida Alcaraz in finale. In palio il primo posto nella classifica mondiale. Quando e a che ora Leggi anche: Capolavoro di Sinner a Montecarlo: batte Zverev e vola in finale contro Alcaraz. In palio il primo gradino del podio mondiale Montecarlo, Sinner domina Zverev e trova Alcaraz in finale: in palio la vetta della classifica Atp. Quando si gioca e dove vederla (anche in chiaro)Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo, dove incontrerà lo spagnolo Carlos Alcaraz.