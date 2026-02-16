Vertice di maggioranza focus sulle priorità dell' ultimo anno di governo

I leader della maggioranza si sono riuniti a Palazzo Chigi per discutere le prossime mosse del governo, soprattutto dopo le tensioni causate dal veto sulla legge di bilancio. Durante l'incontro, hanno deciso di concentrarsi su alcune riforme chiave e di definire un cronoprogramma più preciso. In particolare, hanno affrontato anche le questioni legate al decreto energia e alla missione di pace per Gaza, cercando di trovare un equilibrio tra le diverse posizioni. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e deciso.

Non solo decreto energia e Board of Peace per Gaza: al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, i leader si sono confrontati anche sul metodo con cui individuare le priorità legislative su cui puntare nell'ultimo anno di legislatura. Come spiegano fonti di centrodestra, nella riunione durata oltre un'ora si è deciso di individuarle sia in base alle proposte dei singoli partiti sia in base a quanto contenuto nel programma della coalizione. Al tavolo, riferiscono le stesse fonti, si è discusso anche di legge elettorale, e i leader si aggiorneranno con nuove riunioni sul referendum sulla riforma della giustizia e sulle prossime elezioni amministrative, in particolare su Venezia e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vertice di maggioranza, focus sulle priorità dell'ultimo anno di governo Manovra, in arrivo un emendamento del governo sulle pensioni: novità dal vertice di maggioranza Governo, nel pomeriggio vertice di maggioranza a palazzo Chigi Nel pomeriggio, a causa delle tensioni politiche crescenti, si svolge un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. The Shootist & Other True Crime Stories | FBI Files Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cambio al vertice della I commissione bilancio e tributi: Filippo Quartuccio è il nuovo presidente; Roma, Ztl chiusa alle auto elettriche: vertice di maggioranza. Serve un chiarimento; Nato in Europa, ritiro limitato di truppe Usa e cambio ai comandi: cosa succede dopo la mossa di Trump. Regione Siciliana, vertice di maggioranza a Palermo: al centro il riassetto della Giunta e il ruolo della DCDopo le tensioni d’Aula e i franchi tiratori, la coalizione cerca un nuovo equilibrio. La Democrazia Cristiana punta a recuperare due assessorati, ma deve fare i conti con i veti degli autonomisti. cataniaoggi.it Centrodestra siciliano, vertice di maggioranza domani a PalermoAl centro del confronto ci sarà la definizione delle alleanze, delle candidature e delle strategie comuni nei principali Comuni chiamati al voto ... palermotoday.it Radio Tele Galileo. . Terni: Finito il vertice a Palazzo Bazzani tra la maggioranza e il sindaco Bandecchi, resta il rebus surroghe: "Non so ancora se la nuova Giunta uscirà dell'attuale consiglio comunale" - facebook.com facebook