Carfagna | Il centrodestra ridefinisca la propria proposta nell’ultimo anno di legislatura

Dopo la sconfitta al referendum, un rappresentante del centrodestra ha dichiarato che il gruppo politico deve rivedere le proprie proposte durante l’ultimo anno di legislatura. La frase è stata pronunciata a Roma e si riferisce a una fase di riassetto delle priorità e delle strategie politiche del fronte di centrodestra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contenuti o tempi specifici per questa revisione.

ROMA – “Dopo la sconfitta al referendum, il centrodestra ha davanti un passaggio obbligato: ridefinire la propria proposta nell’ultimo anno di legislatura. Non è il tempo delle grandi riforme percepite come lontane, ma di affrontare i problemi che le persone sentono vicini: quelli delle famiglie, delle imprese, del lavoro, dei servizi”. Così sui social Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati. “Dentro questa direzione c’è una priorità chiara: il Sud. Il Governo Meloni ha fatto molto per le regioni del mezzogiorno, ma restano divari da colmare. Non esiste famiglia, ragazzo, imprenditore che non si scontri ogni giorno con il muro della disuguaglianza, quel divario di cittadinanza che rende più difficile, a volte impossibile, accedere a diritti che altrove sono garantiti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Carfagna: “Il centrodestra ridefinisca la propria proposta nell’ultimo anno di legislatura” Articoli correlati Leggi anche: Governo, Fazzolari convoca i ministeri a Palazzo Chigi: sprint sui provvedimenti nell’ultimo anno di legislatura Portici, il centrodestra c’è nei numeri ma manca nella proposta politica e nell’opposizione concretaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.