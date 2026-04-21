Stasera su Rai2 va in onda una nuova puntata di “Belve 2026”, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione si prepara ad accogliere gli ospiti che racconteranno le loro esperienze e opinioni durante il confronto con la conduttrice. La puntata, prevista per martedì 21 aprile 2026, segue il format consolidato del programma, che prevede interviste dirette e approfondimenti su vari temi.

Tutto pronto per una nuova puntata di “ Belve 2026 “, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scopriamo tutti gli ospiti di stasera, martedì 21 aprile 2026. Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 21 aprile. Stasera, martedì 21 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata della nuova stagione di “ Belve 2026 “, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani torna con nuove interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico. Ospiti di stasera, 21 aprile 2026 di Belve: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e il rapper Shiva.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 21 aprile 2026 – su Rai2

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