Sicani Cinema Experience dal 16 febbraio aperte le iscrizioni alla nuova edizione

Il 16 febbraio, le iscrizioni per la nuova edizione del Sicani Cinema Experience iniziano dopo che gli organizzatori hanno annunciato il ritorno dell’evento, che quest’anno si svolgerà tra San Giovanni Gemini e Cammarata dal 17 al 19 luglio. La rassegna, dedicata ai film indipendenti, coinvolge direttamente artisti e spettatori dei Monti Sicani, portando in piazza proiezioni e incontri nel cuore dell’estate. Quest’anno, l’organizzazione ha previsto una partecipazione più ampia, con la possibilità di iscriversi anche online.

Candidature online per le due sezioni dedicate ai cortometraggi mentre la rassegna prepara tre giorni di proiezioni, incontri e formazione tra San Giovanni Gemini e Cammarata Nel corso delle precedenti edizioni la manifestazione ha raccolto oltre 150 opere provenienti da numerosi Paesi e più di 2.000 presenze di pubblico, coinvolgendo anche ospiti del mondo del cinema tra registi, attori, produttori e critici tra cui Tecla Insolia, Gerry Owens, Brando Pacitto e Martina Gatti. Un percorso di crescita che ha contribuito a rendere il festival un punto di riferimento culturale per l'area dei Sicani e per il circuito indipendente.