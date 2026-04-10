La ferrovia Termini Centocelle ha chiuso per sempre | che fine faranno i lavoratori?
La ferrovia Termini Centocelle ha chiuso definitivamente i battenti, senza alcuna prospettiva di riapertura. Al suo posto verrà realizzata una ferrotranvia che collegherà Termini a Tor Vergata, con un tempo stimato di circa quattro anni per il completamento dell’opera. La decisione riguarda anche i lavoratori impiegati nella vecchia linea, i cui destini non sono stati ancora comunicati ufficialmente.
Il destino della Termini Centocelle è stato scritto: la ferrovia non riaprirà più. Al suo posto nascerà la ferro tranvia Termini Tor Vergata, opera per la quale serviranno circa 4 anni per il suo completamento. Che cosa faranno, in questo lasso di tempo, i 107 lavoratori che, fino allo scorso 4. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Termini-Centocelle, stop definitivo: ora più bus. x.com
È finita davvero. La Termini-Centocelle, il vecchio “trenino giallo” che per oltre un secolo ha attraversato i quartieri della Casilina, non tornerà in servizio. La III Commissione Capitolina Permanente per la Mobilità, riunita oggi 8 aprile 2026, ha chiarito la linea d - facebook.com facebook