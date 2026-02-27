Riccione Motor Fest torna il weekend dei motori | drift stunt esposizioni e festa open air

Il Riccione Motor Fest torna questo weekend, portando in città eventi dedicati agli appassionati di motori. Durante la manifestazione si svolgono gare di drift e stunt, esposizioni di auto e moto, oltre a una festa open air che coinvolge il pubblico. La manifestazione si svolge all’aperto, attirando visitatori e appassionati di tutte le età. La kermesse si tiene nel centro di Riccione e durerà fino a domenica.

Con l'arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all'aria aperta, torna anche il "Riccione Motor Fest". Sabato 14 e domenica 15 marzo, la zona artigianale Raibano II si trasforma nel palcoscenico di una grande manifestazione motoristica non agonistica che unisce adrenalina, spettacolo e impegno sociale. Organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport, l'evento giunge alla sua quarta edizione con una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini. Il programma sarà costellato di esibizioni, esposizioni ed esperienze dove i visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all'aria aperta nell'area street food.