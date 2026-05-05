Beautiful anticipazioni 5 maggio 2026 | Deacon vuole ottenere giustizia per Hollis e Tom

Oggi, 5 maggio 2026, un nuovo episodio di Beautiful sarà trasmesso su Canale 5, portando con sé alcuni colpi di scena. Tra le storyline in evidenza, Deacon si impegna a ottenere giustizia per Hollis e Tom, due personaggi coinvolti in situazioni complesse. La puntata promette di sviluppare ulteriormente le vicende dei protagonisti e di mantenere alta l’attenzione degli spettatori con nuove tensioni e confronti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 5 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Deacon in preda ai dubbi vorrà andare a fondo per scoprire cosa di nasconde dietro le morti di Hollis e Tom. Lo Sharpe non crede che siano accidentali, infatti come molti altri anche lui è convinto che siano stati uccisi. Anticipazioni Beautiful 5 maggio 2026: Deacon ha intenzione di indagare, chi ha ucciso Tom e Hollis? Deacon è certo che l'assassino dei sui amici sia ancora in libertà e vuole scoprire di chi si tratta. Sia Bill che Justin lo inviteranno a fare attenzione e a lasciare alla Polizia il compito di indagare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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