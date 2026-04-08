Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con sviluppi che vedono Hollis e Deacon profondamente scossi per la perdita di Tom. La trama si concentra sulle reazioni dei personaggi di fronte a questo evento inaspettato, mentre si prepara a svelare nuovi dettagli sulla vicenda. La puntata promette di portare ulteriori colpi di scena e approfondimenti sulla situazione.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la morte di Tom è stata un duro colpo per Deacon e Hollis, l'uomo è morto dopo essersi esibito a Il Giardino lasciandoli increduli. Si era lasciato alle spalle anni di abusi dopo essersi disintossicato ma proprio quando era pronto a vivere una nuova vita è morto. Hollis e Deacon appariranno sconvolti, davanti a loro Tom è sempre stato lucido infatti non riusciranno a spiegarsi come sia potuto morire di overdose. È stato Finn a rivelargli la causa della morte, dirà anche che la droga è subdola e capita spesso che spinga verso una ricaduta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2026: Hollis e Deacon sconvolti per la morte di Tom

Beautiful, anticipazioni 7 aprile 2026: Poppy ripensa al litigio con Tom, lei non sa che è mortoNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5.

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Nelle prossime puntate di Beautiful succederà davvero di tutti e i fan della soap dovranno risolvere un mistero: chi ha ucciso Tom Leggi qui le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-poppy-sta-nascon - facebook.com facebook