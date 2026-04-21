Nell'episodio di oggi di Beautiful, in onda su Canale 5, vengono svelati nuovi dettagli su Hollis e le sue recenti vicende. Deacon si trova a vivere un momento di forte senso di colpa, mentre si susseguono i colpi di scena tra i personaggi principali. La puntata si concentra sulle tensioni e le reazioni dei protagonisti alle ultime situazioni accadute.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la notizia della morte di Hollis ha sconvolto praticamente tutti, ma nessuno di loro sa ancora cosa sia successo all'uomo. Hope pensa che potrebbe essersi trattata di una rapina a Il Giardino finita male. Tante le teorie dei protagonisti, Brooke in merito alla morte di Hollis penserà che forse l'uomo soffriva di una patologia che non aveva rivelato a nessuno. Lui e Deacon lavoravano insieme ma nemmeno lui ha idea di cosa gli sia accaduto. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo Sharp sarà sconvolto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 21 aprile 2026: cosa è successo a Hollis? Deacon in preda al senso di colpa

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