Torna il festival Beaches Brew un viaggio nella musica dal mondo

Dal 9 all’11 giugno sulla spiaggia dell’Hana-bi di Marina di Ravenna si svolgerà la tredicesima edizione del festival Beaches Brew, dedicato alla musica proveniente da tutto il mondo. L’evento prevede tre giorni di concerti e iniziative culturali, coinvolgendo artisti e pubblico in un’atmosfera informale e colorata. La manifestazione si svolgerà all’aperto, sulla spiaggia, offrendo un’esperienza musicale diversificata e accessibile.

Dal 9 all’11 giugno sulla spiaggia dell’Hana-bi di Marina di Ravenna si terrà la tredicesima edizione del festival Beaches Brew. Dal Giappone, con i paladini della new wave mushroom trance Super Jet Kinoko, alla Repubblica Democratica del Congo, con la ’musica spazzatura’ di Fulu Miziki, collettivo afrofuturista che realizza i propri strumenti, costumi e maschere dai rifiuti; dal Sudamerica, con Titanic (progetto tra Guatemala e Venezuela firmato dalla violoncellista Mabe Fratti), La Valentina e Julián Mayorga (tra raggaeton e psychedelia post-cumbia made in Colombia) agli Stati Uniti con la’Midwest guitar music’ dei Good Flying Birds e la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il festival Beaches Brew, un viaggio nella musica dal mondo Articoli correlati Beaches Brew 2026, tre giorni di musica sulla spiaggia: in line-up artisti da 14 paesiStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 9 all'11... Mauro Pagani: il viaggio nella memoria e nella musica del rock progressivo italiano svelato nel nuovo docufilm.Il musicista Mauro Pagani ha presentato ieri sera, 11 febbraio 2026, al Cinema Sivori di Genova il film “Andando dove non so”, un documentario sulla... Una selezione di notizie su Beaches Brew Temi più discussi: Torna il festival Beaches Brew, un viaggio nella musica dal mondo; Beaches Brew 2026: torna il festival gratuito dell’Hana-Bi con una line-up globale; Beaches Brew 2026, tre giorni di musica sulla spiaggia: in line-up artisti da 14 paesi e quattro continenti. Beaches Brew Festival 2026Come ogni anno, Beaches Brew torna all’Hana-Bi di Marina di Ravenna. Il festival organizzato da Bronson Produzioni, che nel 2026 raggiunge la tredicesima edizione, conferma la propria vocazione ... sentireascoltare.com Beaches Brew, il festival torna a celebrare il senso di comunità nella musica e nell'arteTorna sulla spiaggia di Marina di Ravenna Beaches Brew, l'appuntamento che inaugura l’estate italiana dei festival: 21 artisti da 11 Paesi del mondo (Stati Uniti, Uganda, Indonesia, Australia, Olanda, ... tgcom24.mediaset.it Dal 9 all’11 giugno, sulla spiaggia di Marina di Ravenna, ritorna il Beaches Brew: ecco il cast @beachesbrew indieforbunnies.com/2026/03/12/dal… x.com Dal 9 all’11 giugno torna il festival Beaches Brew curato da Bronson Produzioni: tre giorni tra sperimentazione, indie e nuove scene da quattro continenti. https://www.sentireascoltare.com/festival/beaches-brew-festival-2026/ - facebook.com facebook