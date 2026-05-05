Bdm utile di 5,58 milioni nel primo trimestre 2026 Aumentano i finanziamenti

BdM Banca ha comunicato i risultati al 31 marzo 2026, registrando un utile netto di 5,58 milioni di euro nel primo trimestre. Nei primi tre mesi dell'anno, i finanziamenti concessi sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La banca ha inoltre approvato i dati finanziari ufficiali relativi a questo periodo.

BdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo 2026, chiudendo il primo trimestre con un utile netto pari a 5,58 milioni di euro. I dati, presentati oggi dal Consiglio di Amministrazione e resi noti dall'istituto di credito, evidenziano, nonostante l'utile in calo, un forte impegno nel.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Crédit Agricole in Italia: oltre 6 milioni di clienti e utile netto a 525 milioni di euro nel primo trimestre 2026Nel primo trimestre 2026 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 525 milioni di euro, confermando il Paese come... Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Non solo Banca del Mezzogiorno, ecco come la francese Credit Agricole coccola il Tesoro; Crédit Agricole scende in campo per BdM: da Parigi arriva una manifestazione d’interesse per l’ex Popolare di Bari; Crédit Agricole scivola in Borsa. Risultati poco sotto alle attese; Crédit Agricole: l'utile netto cresce a 2,1 miliardi. La Banque Verte sale in Banco Bpm e mette nel mirino la ex Popolare di Bari. Bdm Banca, utile netto cala a 5,58 milioni nel trimestre, salgono impieghiBdm Banca (gruppo Mediocredito) chiude il primo trimestre con un utile netto in calo a 5,58 milioni di euro contro i 15,02 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. (ANSA) ... ansa.it BdM Banca, nel primo trimestre del 2026 utile netto a 5,58 milioniBARI (ITALPRESS) – Il Cda di BdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo, che vede il primo trimestre chiudere con un utile netto pari a 5,58 milioni. I dati mostrano una forte crescita del sostegn ... italpress.com BDM Associati. . Lavori senza sosta, ma a fine giornata hai la sensazione di non aver concluso nulla Non è un problema di forza di volontà. È un problema di metodo. Negli studi professionali il tempo non manca. Manca un sistema per governarlo. Abbiamo r - facebook.com facebook