BCE Lagarde sfida le pressioni | resta al comando contro le crisi

La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato di voler mantenere il suo ruolo di comando a Francoforte, respingendo le voci di un possibile ritiro anticipato. La sua decisione arriva in un momento di turbolenze geopolitiche che interessano i mercati finanziari e ha l’obiettivo di garantire la continuità delle politiche monetarie. La leader ha comunque sottolineato la volontà di affrontare le sfide attuali senza abbandonare la guida dell’istituzione.

La guida della Banca centrale europea ha respinto le voci su un suo possibile addio anticipato, dichiarando di voler restare al comando di Francoforte nonostante le turbolenze geopolitiche che minacciano la stabilità dei mercati. Christine Lagarde, durante i lavori del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito la propria volontà di gestire la navigazione economica europea proprio nel momento in cui le tensioni in Medio Oriente e l’instabilità nelle rotte energetiche stanno ridisegnando i rischi per l’inflazione. Il comando di Francoforte tra pressioni politiche e instabilità globale. Nonostante le indiscrezioni che circolavano da tempo riguardo a una sua dimissione prima della scadenza naturale del mandato, fissata per la fine di ottobre 2027, Christine Lagarde ha scelto di non cedere alle sollecitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCE, Lagarde sfida le pressioni: resta al comando contro le crisi Lagarde (Bce): Tassi fermi al 2%. Siamo ben posizionati per navigare incertezza da crisi in Iran(Agenzia Vista) Frankfurt, 19 marzo 2026 “Il Consiglio della Bce è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sul target del 2% nel... Bce, Lagarde smentisce le voci sulla sua uscita anticipataDopo le indiscrezioni su un suo addio anticipato dalla presidenza della Bce, Christine Lagarde è intervenuta per smentire le ipotesi.