Bce Lagarde | Nostri sforzi efficaci su inflazione al 2% nel medio termine

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, "l'area euro ha dovuto affrontare un contesto eccezionalmente difficile, con un'inflazione elevata che ha colpito sia le famiglie che le imprese. Ora possiamo constatare, tuttavia, che i nostri sforzi per ridurre l'inflazione sono stati efficaci". Lo rivendica la presidente della Bce Christine Lagarde, in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo, a Bruxelles. A Francoforte "continuiamo ad aspettarci che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine. Abbiamo pertanto deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della Bce nella riunione di politica monetaria di inizio mese". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

