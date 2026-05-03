Bayern Monaco vs Psg ritorno semifinale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale di ritorno della Champions League 20252026 si disputa tra Bayern Monaco e Psg, con i francesi che arrivano in vantaggio dopo aver vinto 5-4 all’andata. La partita si gioca in Germania e si può seguire in diretta televisiva. Con la regola del gol in trasferta eliminata, i tedeschi hanno ancora possibilità di rimonta, anche se devono recuperare un gol di svantaggio.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League 20252026. I francesi partono avanti, dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata, ma i bavaresi possono ancora ribaltare tutto non essendoci più la regola del gol in trasferta. Bayern Monaco vs Psg si giocherà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 21 presso l’Allianz Arena BAYERN MONACO VS PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi non vogliono dominare soltanto in patria, dove hanno vinto il campionato e sono in finale nella coppa nazionale, ma puntano a bissare anche il titolo continentale conquistato l’ultima volta nel 2020. Il percorso in Champions League è stato praticamente perfetto, piazzandosi al secondo posto nella prima fase, per poi stendere Atalanta, agli ottavi, e il Real Madrid, ai quarti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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