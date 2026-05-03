La semifinale di ritorno della Champions League 20252026 si disputa tra Bayern Monaco e Psg, con i francesi che arrivano in vantaggio dopo aver vinto 5-4 all’andata. La partita si gioca in Germania e si può seguire in diretta televisiva. Con la regola del gol in trasferta eliminata, i tedeschi hanno ancora possibilità di rimonta, anche se devono recuperare un gol di svantaggio.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League 20252026. I francesi partono avanti, dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata, ma i bavaresi possono ancora ribaltare tutto non essendoci più la regola del gol in trasferta. Bayern Monaco vs Psg si giocherà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 21 presso l’Allianz Arena BAYERN MONACO VS PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi non vogliono dominare soltanto in patria, dove hanno vinto il campionato e sono in finale nella coppa nazionale, ma puntano a bissare anche il titolo continentale conquistato l’ultima volta nel 2020. Il percorso in Champions League è stato praticamente perfetto, piazzandosi al secondo posto nella prima fase, per poi stendere Atalanta, agli ottavi, e il Real Madrid, ai quarti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bayern Monaco vs Psg, ritorno semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Notizie correlate

Leggi anche: Psg vs Bayern Monaco, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Bayern Monaco-Atalanta, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Bayern Monaco-PSG di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica; Psg-Bayern Monaco, semifinale show: 5-4 e un Kvaratskhelia in grande spolvero.

PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale della partita di Champions: show di Dembelè e Kvara, gli highlightsLa diretta live di PSG-Bayern Monaco di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Bayern, Kompany: Fatto di tutto per evitare la sconfitta, così anche in ChampionsIl Bayern Monaco, già certo della conquista della Bundesliga e con la testa un po' al ritorno di Champions League contro il PSG, ieri non. tuttomercatoweb.com

La squadra di Luis Enrique, che ha la testa al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, non riesce a superare il Lorient in casa Al Parco dei Principi finisce in parità, proprio come i rivali hanno fatto poche ore fa contro l’Heidenheim Il PSG res x.com

TV8. . Il 5-4 di PSG-Bayern Monaco non ha proprio convinto il nostro mister #Tv8GialappasNight vi aspetta mercoledì a mezzanotte LIVE su Tv8. - facebook.com facebook