Il presidente onorario del Bayern Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG. Ha affermato di prendere in considerazione l’idea di acquistare subito Hakimi dal club parigino, mentre ha espresso una stima per Laimer, ma senza paragonarlo a giocatori come Maradona o Kane. Le sue parole sono state condivise durante un'intervista a DAZN.

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© Calcionews24.com - Bayern Monaco, Hoeness ammette: «Dal PSG prenderei subito Hakimi. Laimer? Lo stimo molto ma non è Maradona o Kane»

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