Kane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi

Uli Hoeness ha annunciato che l’attaccante inglese rimarrà al Bayern Monaco, escludendo un’eventuale cessione. Ha anche indicato un prezzo di vendita molto alto nel caso si decidesse di vendere il giocatore. La dichiarazione mette fine alle voci di mercato e conferma che il club ha intenzione di trattenere il calciatore. La squadra tedesca si prepara alla prossima stagione con il suo attaccante in rosa.

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