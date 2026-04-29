Un giocatore del PSG ha subito un infortunio durante l'allenamento e si è riscontrata una lesione. La diagnosi ha confermato che non potrà partecipare alla partita di ritorno contro il Bayern Monaco. La squadra dovrà fare a meno del giocatore in questa fase della competizione europea. L'infortunio rappresenta un elemento di preoccupazione per le prossime gare del club.

Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan. Leao un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede» Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Huesca e Real Saragozza: la RFEF usa il pugno duro! 13 giornate di squalifica per Andrada Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Hakimi, che tegola per il PSG: c’è lesione e salta il ritorno contro il Bayern Monaco

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