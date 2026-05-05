Battipaglia adotta lo schema del nuovo Piano delle Coste | via libera della Giunta

La Giunta comunale di Battipaglia ha approvato lo schema di proposta del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. L’atto riguarda le aree demaniali marittime del territorio e definisce le modalità di utilizzo e gestione di queste zone. L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’adozione definitiva del nuovo Piano delle Coste. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale del consiglio comunale.

La Giunta comunaledi Battipaglia ha approvato lo schema di proposta del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (P.A.D.), lo strumento urbanistico che ridisegna in modo organico e sostenibile il futuro del litorale cittadino. La delibera, firmata dal dirigente del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lazio e Capitaneria: nuovo piano per blindare la sicurezza delle coste? Cosa sapere L'assessore Ciacciarelli e il comandante Nicastro si sono incontrati a Civitavecchia il 29 aprile. Leggi anche: Nuovo stadio della Roma, via libera della Giunta: un progetto da un miliardo e mezzo Contenuti di approfondimento Battipaglia adotta lo schema del nuovo Piano delle Coste: via libera della Giunta al P.A.D.StampaLa Giunta comunale ha approvato lo schema di proposta del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (P.A.D.), lo strumento urbanistico che ridisegna in modo organico e so ... salernonotizie.it Battipaglia ridisegna il litorale: approvato il nuovo Piano Spiagge (P.A.D.)Svolta per il litorale di Battipaglia: la Giunta approva lo schema del Piano Attuativo del Demanio Marittimo. Più spiagge libere, sostenibilità e lotta all'abusivismo. Scopri i dettagli del piano. infocilento.it