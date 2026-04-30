Lazio e Capitaneria | nuovo piano per blindare la sicurezza delle coste

Il 29 aprile, a Civitavecchia, si è svolto un incontro tra l’assessore regionale e il comandante della Capitaneria di porto. L’obiettivo principale è stato discutere un nuovo piano volto a rafforzare la sicurezza delle coste. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e militari, con l’intento di coordinare le misure di sorveglianza e controllo nelle aree costiere.

? Cosa sapere L'assessore Ciacciarelli e il comandante Nicastro si sono incontrati a Civitavecchia il 29 aprile.. Il nuovo piano Lazio-Capitaneria mira a velocizzare la sicurezza e la gestione dei porti.. L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e il comandante Cosimo Nicastro si sono incontrati il 29 aprile 2026 presso il Comando regionale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia per definire nuove strategie di sicurezza costiera. Il vertice istituzionale, avvenuto nelle sedi del comando marittimo, ha messo al centro del tavolo il rafforzamento della cooperazione tra la Regione Lazio e le autorità portuali. L’obiettivo dichiarato è rendere più fluidi e immediati i canali di comunicazione per affrontare le criticità che interessano i litorali e i siti portuali sotto la competenza regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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