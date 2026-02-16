Porto ricorso al Consiglio di Stato contro sentenza Cartour

Le segreterie di Filt Cgil Campania e Salerno hanno deciso di presentare un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Salerno, che aveva dato il via libera alla società Cartour srl. La causa di questa scelta risiede nelle modifiche apportate al modello Cartour, che coinvolgono le procedure di gestione delle attività portuali e hanno sollevato diverse preoccupazioni tra i lavoratori. Il ricorso viene presentato con l’appoggio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che ritiene necessario un intervento superiore per tutelare gli interessi del settore.

L'azione legale è stata affidata all'avvocato Pasquale Biondi, che ha già condotto con successo l'iniziativa giudiziaria del sindacato nell'intricata vertenza legale dinanzi al Consiglio di Stato per l'apertura dell'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. "Questa operazione - spiegano il segretario generale Filt Cgil Campania, Angelo Lustro e il segretario generale Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino - colpisce mortalmente la Culp di Salerno, soggetto autorizzato a fornire manodopera temporanea. Bisogna ribadire che i lavoratori rappresentano il pilastro fondamentale per l'organizzazione dei porti d'Italia e, in particolare, per il porto di Salerno.