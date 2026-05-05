Marotta e Ausilio hanno confermato ufficialmente l’addio all’Inter, mentre il difensore, reduce da una stagione difficile, è stato indicato come obiettivo del Barcellona. La situazione del giocatore, che ha avuto un’annata complicata, resta incerta e al centro delle attenzioni di diversi club europei. Le due dirigenze hanno comunicato la volontà di separarsi, mentre il futuro del difensore potrebbe essere legato a nuove destinazioni.

La sua stagione è stata a dir poco complicata, il suo futuro incerto. Bastoni è un tema rilevante in casa Inter anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. “È stato sfortunato in certi episodi e ha commesso un’ingenuità – ha detto Marotta a ‘Radio Anch’io lo Sport’ riferendosi alla simulazione del numero 95 in Inter-Juve – Ma il primo ad accorgersene è stato lui. Noi l’abbiamo aiutato, perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo”. Bastoni è nel mirino del Barcellona, e lo stesso club blaugrana rappresenta una tentazione forte per il classe ’99 di Casalmaggiore, tuttavia la sua partenza non è così scontata come scrivono in Spagna: “È un grande campione e su di lui ci sono gli occhi puntati delle big.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni e l’addio all’Inter: Marotta e Ausilio escono allo scoperto

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Il Barcellona è deluso da Bastoni, sperava nella sponda. - Dalla Spagna - facebook.com facebook

" #Bastoni ritengo sia sia un grande campione, su di lui, come su altri, sono gli occhi puntati da parte di grandi club prestigiosi in Europa. Non nascondo un interessamento anche del Barcellona, ma ancora molto superficiale e non concreto. In questo momento x.com