Bastoni e l’addio all’Inter | Marotta e Ausilio escono allo scoperto

Da calciomercato.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta e Ausilio hanno confermato ufficialmente l’addio all’Inter, mentre il difensore, reduce da una stagione difficile, è stato indicato come obiettivo del Barcellona. La situazione del giocatore, che ha avuto un’annata complicata, resta incerta e al centro delle attenzioni di diversi club europei. Le due dirigenze hanno comunicato la volontà di separarsi, mentre il futuro del difensore potrebbe essere legato a nuove destinazioni.

La sua stagione è stata a dir poco complicata, il suo futuro incerto. Bastoni è un tema rilevante in casa Inter anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. “È stato sfortunato in certi episodi e ha commesso un’ingenuità – ha detto Marotta a ‘Radio Anch’io lo Sport’ riferendosi alla simulazione del numero 95 in Inter-Juve – Ma il primo ad accorgersene è stato lui. Noi l’abbiamo aiutato, perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo”. Bastoni è nel mirino del Barcellona, e lo stesso club blaugrana rappresenta una tentazione forte per il classe ’99 di Casalmaggiore, tuttavia la sua partenza non è così scontata come scrivono in Spagna: “È un grande campione e su di lui ci sono gli occhi puntati delle big.🔗 Leggi su Calciomercato.it

bastoni e l8217addio all8217inter marotta e ausilio escono allo scoperto
© Calciomercato.it - Bastoni e l’addio all’Inter: Marotta e Ausilio escono allo scoperto

Notizie correlate

Inter pronta a chiudere per Bastoni: Marotta e Ausilio accelerano le trattativeIl centro della difesa nerazzurra resta al centro di una pianificazione mirata a consolidare la squadra nel lungo periodo.

Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscenaBastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Inter: Bastoni non spinge per la cessione, il Barcellona è deluso e prepara la prossima mossa; Bastoni-Barcellona: apertura totale del difensore ma manca l'accordo; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Bastoni convocato: Chivu sceglie la prudenza a Torino, il piano dell'allenatore dell'Inter.

bastoni e l addioTMW - L’Inter tatuata addosso, i fischi e l’apertura di Marotta: Bastoni, può essere l’estate dell’addioNon nascondo un interessamento da parte del Barcellona, ma ancora niente di concreto. Considerato che a parlare è Beppe Marotta, maestro nel tenere nascoste le piste di mercato, quelle sul futuro di ... napolimagazine.com

bastoni e l addioBastoni e il riscatto dopo i fischi, lo scudetto che ripaga tutto: il messaggio social del difensoreAlessandro Bastoni ha festeggiato il 21° scudetto dell'Inter con un messaggio che racchiude mesi di sofferenza. Il difensore nerazzurro ha scelto ... spaziointer.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.