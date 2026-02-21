Bastoni Inter i nerazzurri accelerano | Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena
L'Inter ha deciso di rafforzare la difesa e punta a rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni, protagonista di recenti tensioni con altri club. Marotta e Ausilio stanno accelerando le trattative per blindare il centrale, che rimane una pedina chiave nel progetto nerazzurro. La società vuole evitare di perdere il giocatore durante il mercato invernale, puntando a chiudere l’accordo prima delle prossime partite ufficiali. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Arbitri Serie A: tra polemiche, errori e credibilità in crisi serve una riforma immediata! VIDEO di Andrea Bargione Lecce, Corvino racconta: «Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato. Inter? Sarà una gara dura. Pio Esposito? Per me è strepitoso» Infortunio Lautaro, aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Mlacic Inter: piede sull’acceleratore, nerazzurri pronti a chiudere! Ma c’è una novità: cambiano i piani di Marotta e AusilioMlacic Inter: novità nell’operazione per il difensore dell’Hajduk Spalato.
Rinnovo Bastoni, Marotta e Ausilio pronti a blindare il difensore! La strategia e il retroscena sul centraleIl club nerazzurro ha deciso di rinnovare il contratto di Bastoni, dopo le voci di mercato e le discussioni tra società e giocatore.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, ecco le scuse di Bastoni: Ho sbagliato. Ma Chivu non molla: Basta moralismi; L’Inter Club Oglio Po Alessandro Bastoni difende il giocatore nerazzurro; Bastoni, si accende il caso medaglia d'oro di volo: minacce sui social, lui si isola. Ma la Nazionale non è a rischio e c'è il precedente di Chiellini; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole.
Bastoni in un top club, Inter all’angolo: le ultimissimeCambia di colpo il futuro di Alessandro Bastoni in vista dell'estate: l'Inter adesso trema e teme il peggio, le ultimissime ... calciomercato.it
Inter, l’ex allenatore attacca i nerazzurri: Simulazione palese. Chivu mi ha delusoNel post Inter Juve, l'ex allenatore, commenta duramente Bastoni e Chivu e il dibattito sulla condotta in campo torna ad accendersi ... spaziointer.it
Bastoni e quell’allegra plusvalenza Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla - facebook.com facebook
#Bastoni e quell’allegra plusvalenza #Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla x.com