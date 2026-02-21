Bastoni Inter i nerazzurri accelerano | Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena

L'Inter ha deciso di rafforzare la difesa e punta a rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni, protagonista di recenti tensioni con altri club. Marotta e Ausilio stanno accelerando le trattative per blindare il centrale, che rimane una pedina chiave nel progetto nerazzurro. La società vuole evitare di perdere il giocatore durante il mercato invernale, puntando a chiudere l’accordo prima delle prossime partite ufficiali. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mlacic Inter: novità nell'operazione per il difensore dell'Hajduk Spalato.

Il club nerazzurro ha deciso di rinnovare il contratto di Bastoni, dopo le voci di mercato e le discussioni tra società e giocatore.

