Inter pronta a chiudere per Bastoni | Marotta e Ausilio accelerano le trattative

Inter sta per concludere l’acquisto di Bastoni, un difensore che ha mostrato grande talento nelle ultime stagioni. La società ha deciso di accelerare le trattative per rafforzare la linea difensiva e rispondere alle richieste dell’allenatore. Marotta e Ausilio stanno lavorando intensamente con il suo entourage per definire gli ultimi dettagli. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, portando un rinforzo importante alla rosa nerazzurra.

Il centro della difesa nerazzurra resta al centro di una pianificazione mirata a consolidare la squadra nel lungo periodo. Alessandro Bastoni ha mostrato maturità dopo gli episodi vissuti, rafforzando i rapporti con la società e rimarcando il proprio ruolo come elemento chiave della retroguardia. L’Inter punta a blindare il giocatore per il futuro, valorizzando una continuità che si è rivelata decisiva nel corso della stagione. Secondo indiscrezioni di mercato, i contatti ufficiali sono attesi tra aprile e maggio, con l’obiettivo di prolungare l’accordo attualmente in scadenza nel 2028. L’intenzione è estendere la durata fino al 2030, respingendo le richieste provenienti da top club inglesi.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena

