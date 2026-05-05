L'ultima giornata di Serie A si svolgerà domenica, con i risultati che determineranno le qualificazioni ai playoff. La posizione in classifica delle squadre sarà decisiva per stabilire chi accederà alla fase successiva del campionato. La Dinamo Sassari è già retrocessa, mentre le altre squadre sono impegnate a definire le proprie posizioni. La giornata promette di essere decisiva per i trentaquattro incontri in programma.

Ultima giornata in arrivo in Serie A, e domenica si conosceranno tutti i verdetti nei playoff, considerando che per la zona retrocessione è tutto già deciso con la discesa della Dinamo Sassari (in attesa di un’estate che senz’altro sarà molto movimentata e non solo sul mercato). Di seguito riportiamo la composizione dell’ultimo turno di questa stagione regolare: Treviso-Reggio Emilia Virtus Bologna-Varese Trieste-Cremona Napoli-Udine Brescia-Sassari Venezia-Tortona Trento-Milano La classifica, invece, è quella che segue: 1 Virtus Bologna 44 2 Brescia, Milano 40 4 Venezia 38 5 Tortona 32 6 Reggio Emilia 30 7 Trieste 26 8 Varese 24 9 Trento 22 10 Udine, Cremona, Napoli 20 13 Treviso, Cantù 18 15 Sassari 14 Ignorando per ora le posizioni dalla 10 alla 15, perché in chiave playoff non hanno più ragion d’essere, restiamo sulle prime nove.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Serie A, le combinazioni in vista dell’ultima giornata

Ensuring Effective Cleaning - Advanced Monitoring Solutions for CSSDs

Notizie correlate

Ultima giornata di Serie B: le combinazioni per l’ottavo posto, l’ultimo che vale i playoffDella lotta per la promozione diretta tra Frosinone e Monza abbiamo già scritto, qui ci occupiamo di quella per l’ottavo posto nella classifica di...

Curling, l’Italia si qualifica per la semifinale se…Le combinazioni per l’ultima giornataGli incastri si complicano terribilmente in caso di sconfitta dell’Italia contro la Svizzera: dovrebbero a quel punto verificarsi contemporaneamente...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Udine regola Cantù e spera nei playoff. Napoli ribalta Trento grazie a un super terzo quarto; Tortona-Brescia e Milano-Trieste alle 17 su Sky; Basket: Serie A1 femminile 2025/26 - Finale: Schio - Venezia (gara 3) - Video; Volata salvezza: Treviso respira, Cantù al match decisivo, Sassari rischia di retrocedere dopo 16 anni.

Basket, Serie A: penultima giornata tra playoff e corsa salvezzaPenultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket e a 80’ dalla fine dei giochi molto è già stato scritto. In chiave playoff, infatti, a ... oasport.it

Serie A Basket, Tortona-Brescia e Milano-Trieste alle 17 su Sky SportLa penultima giornata di campionato di Serie A mette in scena due sfide tra prossime protagoniste ai playoff. Tortona, quinta in classifica, ospita la Germani Brescia che vuole assicurarsi il secondo ... sport.sky.it

Leggo. . Il basket italiano si ferma per rendere omaggio ad Achille Polonara, che ha annunciato la fine della sua carriera agonistica. Dopo aver combattuto contro una leucemia mieloide, un trapianto di midollo e un delicato intervento al cuore subito a febbraio, - facebook.com facebook

Achille Polonara ha dato l’addio al basket, noi vogliamo ricordarlo così: con i suoi canestri alle Olimpiadi di Tokyo Achi ha detto basta attraverso un post su Instagram, dopo aver tentato, invano, un ritorno all'attività dal lungo stop necessario per sottoporsi a x.com