Curling l’Italia si qualifica per la semifinale se…Le combinazioni per l’ultima giornata

L’Italia si qualifica per le semifinali di curling se vince l’ultima partita contro la Svizzera. La squadra azzurra ha ancora possibilità di passare, grazie ai risultati delle altre squadre nel girone. La vittoria potrebbe arrivare grazie a una strategia efficace e a tiri precisi. La sfida decisiva si giocherà nella giornata finale, con gli italiani pronti a dare il massimo. Se riusciranno a superare gli svizzeri, accederanno alla fase successiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tensione cresce in vista di questo incontro cruciale.

L’ Italia è ancora in corsa per l’accesso alle semifinali nel curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno ancora il destino nelle proprie mani, o forse sarebbe meglio dire nelle proprie stone, in quanto un successo all’ultima giornata contro la Svizzera darebbe la matematica certezza della qualificazione. Gli azzurri, infatti, sarebbero terzi in caso di sconfitta della Norvegia col Canada, e sfiderebbero proprio i canadesi in semifinale (l’altro match sarebbe Svizzera-Gran Bretagna, con la Norvegia eliminata), mentre sarebbero quarti in caso di vittoria dei norvegesi, e ritroverebbero ancora la Svizzera in semifinale (l’altra sfida sarebbe ancora Canada-Norvegia, con la Gran Bretagna eliminata). 🔗 Leggi su Oasport.it

