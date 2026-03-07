Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby Legends si materializza l’incubo retrocessione

I Legends si disperano, il Cmc tira un sospiro di sollievo. E' questo il dopo derby carrarese della Divisione regionale 1 di basket tra due squadre che lottano per salvarsi. Finale di partita amarissimo per i gialloviola del play Tongiani che per la prima volta nella stagione toccano il fondo della classifica e vedono la DR2 vicina come non mai; più dolce per i biancocelesti che dai due derby di andata e ritorno hanno capitalizzato tutti in 4 punti a disposizione. Con il derby fanno nove le sconfitte consecutive dei Legends che, di scivolata in scivolata, sono stati superati anche dal resuscitato Cus Pisa e adesso rischiano veramente moltissimo, tristemente solitari in fondo alla classifica.