Basket Nella Divisione regionale 1 CmC all’inseguimento di un posto nei playoff Legends lenta agonia

Nella Divisione regionale 1 di basket, si sono giocati due incontri decisivi nell'ultimo weekend della stagione regolare. La 14ª giornata di ritorno ha visto il team CmC impegnato nella corsa ai playoff, mentre i Legends continuano a vivere una fase difficile. Questi incontri hanno segnato un punto cruciale nel percorso delle squadre coinvolte, con alcune incertezza sui risultati finali che potrebbero influenzare le classifiche finali.

Due colpi nel penultimo atto della stagione regolare (14ª giornata di ritorno) nella Divisione regionale 1 di basket. Il Cmc fa il colpo sul parquet della Invictus Livorno, mentre i Legends subiscono un altro colpo firmato dal Pescia. I biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Michele Rigano) passano 73-76 sull’ostico campo livornese, in casa di una delle squadre dirette concorrenti all’ottavo e ultimo posto disponibile per i playoff, nei confronti della quale adesso vantano anche il 2-0 negli scontri diretti (all’andata il Cmc vinse con l’Invictus 54-47) e adesso, dopo essersi assicurati la salvezza, Toppetti (nella foto) e compagni si giocheranno la griglia promozione negli ultimi 40 minuti della stagione regolare, con un solo posto disponibile e più squadre che se lo contendono.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 1. CmC all’inseguimento di un posto nei playoff. Legends, lenta agonia Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby. Legends, si materializza l’incubo retrocessione Basket Divisione regionale 1. Il CmC si avvicina alla salvezza. Disastro LegendsPer i Legends una sconfitta che sa quasi di resa incondizionata davanti alla sorte ormai segnata, per il Cmc una vittoria ad un passo dalla salvezza...