Achille Polonara ha annunciato attraverso un post su Instagram la fine della sua carriera nel basket. Nel messaggio, ha ringraziato coloro che lo hanno accompagnato nel percorso tra le squadre italiane e internazionali, e ha comunicato la decisione di smettere di giocare. La sua scelta è stata condivisa pubblicamente sui social network, segnando il termine di una lunga esperienza nel mondo del basket professionistico.

Con un post su Instagram ha dato l’addio. Achille Polonara ha deciso di dire addio al basket giocato, annunciandolo con un messaggio sui social in cui ha salutato e ringraziato tutti coloro che lo hanno accompagnato lungo la sua carriera, tra parquet italiani e internazionali. Solo pochi giorni prima, durante un periodo trascorso ad Avellino, aveva raccontato di aver intensificato il lavoro di recupero, mostrando il solito entusiasmo e la voglia di tornare in campo, scherzando anche sul rientro con un “vediamo se mi ricordo come si fa”. Nel giro di poche settimane, però, è arrivata la decisione definitiva di chiudere la sua esperienza da giocatore.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Basket, l’annuncio di Polonara: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”

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