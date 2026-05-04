Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket attraverso un messaggio sui social media. Nel suo post, ha ringraziato i coach, i compagni di squadra e lo staff medico di ogni squadra in cui ha giocato, sottolineando il ruolo di queste figure nel suo percorso. La decisione di smettere di giocare è stata comunicata pubblicamente dopo aver tentato di proseguire la carriera sportiva.

Bologna, 4 maggio 2026 - “Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo”, sono le parole che Achille Polonara affida ai social per annunciare il suo ritiro dal basket. “Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! – prosegue -. Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”. La malattia e il trapianto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara si ritira dal basket: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”

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