Achille Polonara si ritira dal basket | Ci ho provato ma è ora di dire basta I fan | Sei un esempio per tutti

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket attraverso i social, dichiarando di averci provato ma che è arrivato il momento di smettere. In un messaggio rivolto ai follower, ha ringraziato i coach, i compagni e lo staff medico di tutte le squadre in cui ha giocato, sottolineando di essere stato trattato come un bravo giocatore e anche come un uomo. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi, che lo hanno definito un esempio per tutti.

Bologna, 4 maggio 2026 - “ Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo”, sono le parole che Achille Polonara affida ai social per annunciare il suo ritiro dal basket. “Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! – prosegue -. Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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