Brindisi capitale del basket giovanile | al via la Final Four Under 15 Eccellenza

Brindisi si prepara a ospitare la Final Four del campionato Under 15 Eccellenza, che si svolgerà nel PalaPentassuglia nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile. L'evento vedrà la partecipazione di diverse squadre giovanili della regione, con l’obiettivo di assegnare il titolo di campione regionale e determinare le squadre qualificate per le fasi successive del torneo. Due giorni di partite intense e coinvolgenti per i giovani atleti.

BRINDISI - Saranno due giorni di grande basket per i giovani atleti di Brindisi. Lunedì 13 e martedì 14 aprile, il PalaPentassuglia sarà il teatro della Final Four del campionato Under 15 Eccellenza, che assegnerà il titolo di campione regionale e la qualificazione per i successivi concentramenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza torna a sorridere: Brindisi travolta al Villa Romiti. Derby d’oro per l'Under 14Netta e convincente affermazione per l’Under 19 di coach Grison, che al Villa Romiti supera Aurora Brindisi con un perentorio 101-53 Turno dai due... Basket giovanile, l'Under 15 Eccellenza si qualifica con autorità alla seconda fase del campionatoLa formazione forlivese ha infatti chiuso in vetta la prima fase del campionato, conquistando con autorità il primo posto nel Girone B È un fine... BRINDISI - Basket, la Valtur si laurea campione regionale under 17La leva biancoazzurra vince da imbattuta: venti vittorie su venti partite stagionali disputate. Final four disputata al Palapentassuglia in una bellissima cornice di pubblico La leva Under 17 del ... manduriaoggi.it A BRINDISI LA FINAL FOUR U15 BASKET FEMMINILE: POL. BOZZANO SOGNA IL TITOLOBRINDISI – Per il terzo anno consecutivo, le ragazzine terribili della Polisportiva Bozzano si giocano un titolo regionale di categoria di basket femminile. Dopo un lungo percorso di crescita partito ... puglialive.net