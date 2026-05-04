Basket i migliori italiani della 29esima giornata di Serie A Baldasso trascinatore Niang fondamentale per la Virtus

Ieri si è disputata la 29esima giornata della Serie A di basket 2025-2026, penultima del campionato. La Virtus Bologna, ancora in testa, ha vinto contro Sassari e ha così condannato la squadra sarda alla retrocessione. Tra i giocatori più in evidenza ci sono stati Baldasso, che ha guidato la squadra, e Niang, ritenuto fondamentale per la Virtus in questa fase finale della stagione.

Si è ieri conclusa la ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Ad un turno dalla fine, in testa c’è sempre la Virtus Bologna che ha battuto Sassari 24 ore fa condannando i sardi alla retrocessione. Vince anche l’Olimpia Milano in casa contro Trieste mentre la Germani Brescia si ferma ancora contro Tortona. Andiamo a riepilogare le migliori prestazioni dei giocatori italiani nel weekend. Nella sconfitta di Cantù contro Treviso vanno annotati i 15 punti di Riccardo Moraschini, insufficienti per riportare i lombardi alla vittoria. Bene anche Bortolani e Miaschi con 9 punti ciascuno. Nella vittoria di Venezia si mette in mostra Leonardo Candi con 17 punti a referto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 29esima giornata di Serie A. Baldasso trascinatore, Niang fondamentale per la Virtus Notizie correlate Basket, i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Caruso domina sotto i tabelloni, bene Baldasso e BortolaniI MIGLIORI ITALIANI DELLA 26^ GIORNATA Francesco Candussi e Michele Ruzzier: una Trieste corsara in quel di Udine e vittoria che avvicina sempre di... Leggi anche: Basket, i migliori italiani della 27 giornata di Serie A. Rossato e Cappelletti trascinano, spiccano Lever e Alviti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basket, i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Cappelletti formato eroe per Treviso, Ricci trascina Milano; Estate Azzurra 26. In Trentino, a Folgaria, Training camp dal 10 al 20 agosto. A Trento la Trentino Cup contro l’Estonia il 22 agosto; Corato, nasce All Another Star Game: il primo All-Star Under 17 del basket pugliese e lucano; Basket femminile, le migliori italiane nelle statistiche della stagione di A1 2025-2026. Basket, i migliori italiani della 29esima giornata di Serie A. Baldasso trascinatore, Niang fondamentale per la VirtusSi è ieri conclusa la ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Ad un turno dalla fine, in testa c'è sempre la Virtus Bologna ... oasport.it Basket, i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Cappelletti formato eroe per Treviso, Ricci trascina MilanoCi sono due nomi che, nella stessa giornata, ottengono 25 di valutazione nella 28a giornata di Serie A 2025-2026. Due uomini dai destini diversi, dalle ... oasport.it Parco Spina Verde di Miramare, partito il cantiere da 125mila euro per basket, calcetto e illuminazione Leggi qui: https://altarimini.it/parco-spina-verde-di-miramare-partito-il-cantiere-da-125mila-euro-per-basket-calcetto-e-illuminazione.php - facebook.com facebook Basket, play off Divisione Regionale 1: sorride solo Orzinuovi x.com