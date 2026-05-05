Nella partita di basket femminile di Serie A2, il Giussano ha disputato un match intenso di 35 minuti contro il Milano Basket Stars, senza riuscire a ottenere la vittoria. La squadra di casa ha mostrato determinazione, ma alla fine il Milano ha conquistato il risultato. La sconfitta di Giussano permette alle avversarie di Milano di mantenere vive le speranze di qualificarsi allo spareggio.

Non sono bastati al Giussano 35 minuti giocati alla grande per battere il Milano Basket Stars. Le foxes hanno avuto anche 8 lunghezze di vantaggio per merito di una super Francesca Diotti (19 punti con 713 dal campo) e a cinque minuti dal termine erano a -1, poi si è spenta la luce e la padrone di casa si sono imposte per 79-66. "È un peccato perché siamo rimasti vivi per 35 minuti, ma è finita la benzina sul finale – racconta coach Arturo Fracassa – abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, il che fa ben sperare per la gara di ritorno in programma da noi mercoledì sera. Vogliamo portare la sfida alla bella e conquistare la permanenza in Serie A2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie A2. Giussano dura 35 minuti, ora con Milano a caccia dello spareggio

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