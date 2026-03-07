Basket Donne Serie A2 Giussano a Salerno per uscire dalla crisi

Oggi alle 19.30 si sfidano Salerno e Giussano in una partita di basket femminile di Serie A2. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile e cercano punti per rilanciarsi. La partita si preannuncia tesa, con le giocatrici pronte a dare il massimo sul campo. Nessuno dei due team ha intenzione di mollare, e la sfida promette intensità e ritmo elevato.

Salerno-Giussano, oggi alle 19.30, sarà una partita dai nervi tesi. Entrambe le squadre stanno faticando in A2. Le foxes hanno perso otto gare di fila, mentre le padrone di casa non vincono dal 29 novembre. La formazione allenata da Cico Sacchi (foto) sa che può contare sulla nuova arrivata Marta Buranella che, al suo esordio contro Moncalieri, ha dimostrato di saper dare una grossa mano. "Ha fatto vedere di avere carattere e voglia di fare, unite a un tiro da tre da rispettare – dice coach Sacchi –: questo incontro per Salerno è un’ultima spiaggia perchè se perde è condannata alla retrocessione con cinque turni di anticipo. Le nostra avversarie hanno cambiato roster mille volte per cui sono alla ricerca dell’amalgama. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Donne Serie A2. Giussano a Salerno per uscire dalla crisi Basket donne serie a2. Giussano dopo 7 ko di fila ci prova con Cagliari: torna DiottiCon sette sconfitte di fila sulle spalle il Giussano prova a invertire il trend battendo in casa il Cagliari. Basket Donne A2. Giussano a Empoli perde a testa alta: "Bicchiere mezzo pieno»Trentacinque minuti di buon basket non sono bastati al Giussano per battere il forte Empoli, che si è imposto per 65-50. Aggiornamenti e notizie su Basket Donne Serie. Temi più discussi: Basket Donne Serie A2. Giussano a Salerno per uscire dalla crisi; BASKET DONNE SERIE A2: COSTA VINCE A MILANO E RICONQUISTA LA VETTA; Serie A2 femminile, Futurosa corsaro contro il Mooneygo Basket Girls; Techfind Serie A2 Femminile , girone B - Umbertide vince a Matelica, Rhodigium batte Alpo. Basket Donne Serie A2. Giussano a Salerno per uscire dalla crisiSalerno-Giussano, oggi alle 19.30, sarà una partita dai nervi tesi. Entrambe le squadre stanno faticando in A2. Le foxes ... sport.quotidiano.net Serie A2 Femminile – La presentazione del 22°turno 2025-26Il programma della ventiduesima giornata di Techfind Serie A2. Girone A Si parte sabato alle 18 con la sfida tra Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Repower ... basketinside.com | Serie B femminile | Pallacanestro Bolzano Basket Istrana Risultato finale: 64-49 Istrana perde in trasferta contro Pallacanestro Bolzano per 64-49. Primo quarto equilibrato, i ritmi non sono particolarmente alti, Istrana tiene bene in difesa e trova punti dall’ - facebook.com facebook