Basket donne Serie A2 Giussano giù con Viterbo La retrocessione si avvicina

Lo spettro retrocessione si fa sempre più vivo per Giussano che ha perso la sfida salvezza per 74-76 contro Viterbo. Le foxes sono risalite un paio di volte dal -9 aggrappandosi alle iniziative di Laura Valli e ai canestri pesanti di Marta Buranella. In mezzo a tanta tensione si è arrivati a disputare un finale in volata. Gli errori ai tiri liberi sono stati fatali per Giussano, che ha da recriminare per un fallo tecnico fischiato a coach Arturo Fracassa. "Ci sono state chiamate arbitrali assurde che ci hanno penalizzato – dice Fracassa – la mia squadra ha dato tutto, riuscendo anche a prendere un vantaggio di 7 lunghezze. Purtroppo sono mancati i punti di due giocatrici fondamentali come Valensin e Diotti, incappate in una giornata storta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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