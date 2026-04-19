Divisione regionale 1 Aics che tonfo con gli Aviators

L’Aics Forlì ha subito una pesante sconfitta in casa contro gli Aviators Lugo, seconda in classifica, con il punteggio di 52-87. La partita si è svolta con un primo quarto equilibrato, ma poi gli ospiti hanno preso il controllo del gioco aumentando costantemente il divario. I parziali hanno mostrato un netto miglioramento degli avversari nel corso dei quarti successivi, con Forlì che ha faticato a contenere l’attacco avversario.

Sconfitta senza appello per l’Aics Forlì, che cade in casa 52-87 (13-18; 22-35; 36-68) contro gli Aviators Lugo, seconda forza del campionato. È un buon avvio, però, quello dei ragazzi di coach Lazzarini che, con un vivace Gassama sotto le plance, restano in contatto per tutto il primo quarto, per poi vedere scappare via gli ospiti nel secondo parziale: gli Aviators, con un positivo Guardigli, allungano oltre la doppia cifra, andando sul +13 all’intervallo. Dopo la pausa lunga, la partita si spacca: Galletti e Mazzotti guidano la definitiva fuga degli aviatori, con una grandinata di bombe che porta il distacco oltre i trenta punti. L’Aics...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 1. Aics, che tonfo con gli Aviators Notizie correlate Divisione regionale 1. Gli Aviators Lugo fanno 13. All’Academy il derby con ImolaTredicesima vittoria consecutiva per gli Aviators, sempre più capolista del girone insieme ad Anzola. Basket - Divisione regionale 1. Aviators, sfida d’alta quota. Alle 19 big match contro AnzolaIl PalaBanca di Lugo ritornerà stasera ad essere tutto esaurito dopo gli anni d’oro della B. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I risultati della 24a giornata del campionato di Divisione Regionale 2; DR1 Emilia Romagna: Gli Aviators Lugo perdono in casa con la Vis Persiceto; Crisi Nola 1925, tris Piazzolla, Sitting quarto in Europa, bene PalaPadel e Lello De Mita, vince la SNIE, trionfo per l’Atletica con Piegari, cede il CAP: il punto sullo sport in città. Divisione regionale 1. Serata calda oggi per Aics e ScireaTurno delicato per le due formazioni impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1, che ha superato il giro di boa del girone di ritorno. Stasera, derby insidiosissimo per l’Aics, che alle 21 ... ilrestodelcarlino.it Basket Divisione regionale 1 Stasera e domani. Aics e Scirea cercano punti preziosi per i playoffUltima gara interna del 2025 per le due formazioni forlivesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Stasera alle 21, l’Aics, reduce da due successi consecutivi, ospita al Villa Romiti la ... ilrestodelcarlino.it Sport Channel 214. . Una panoramica sulla Vision Sports Avellino, squadra di pallacanestro che milita nel campionato di Divisione Regionale 1. I lupi di patron Luigi Genovese si preparano per il rush finale in vista dei playoff. facebook Basket, Divisione Regionale 1: i verdetti della regular season x.com