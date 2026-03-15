Basket Divisione regionale 1 Lo Scirea travolge l’Aics | il derby si decide nel 3° quarto Super il duo Agatensi-Angeletti

Nel match di divisione regionale 1 di basket, la squadra dello Scirea ha battuto l’Aics Forlì con un punteggio di 93-72. La partita si è decisa nel terzo quarto, con un vantaggio consistente per lo team di casa. Tra i giocatori più in evidenza ci sono stati Agatensi e Angeletti, entrambi autori di 20 punti ciascuno, mentre gli altri contributi sono stati distribuiti tra vari membri della squadra.

Gaetano Scirea 93 Aics Forlì 72 GAETANO SCIREA: Manzi 9, Zanetti, Torelli 9, Piazza 7, Agatensi 16, Panzavolta 5, Angeletti 20, Bellini, Palazzi 8, Corzani 9, Porcarello ne, Bassi 10. All.: Solfrizzi. AICS: Gasperini 5, Gori 5, Ravaioli M. 6, Zammarchi 11, Mistral 22, Pinza 2, Ravaioli S. 12, Lombini 4, Gassama 5. All.: Lazzarini. Parziali: 25-20; 40-38; 75-49 Il derby forlivese di Divisione Regionale 1 è bianconero: il Gaetano Scirea abbatte l’Aics, confermandosi in un buon momento e pienamente in corsa per uno dei primi sei posti che valgono i playoff. La gara è, sin da subito, emozionante: le triple di Agatensi e Bassi scavano il solco tra le due formazioni, ma prima Mistral, poi Simone Ravaioli cercano di riavvicinare la formazione ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Lo Scirea travolge l’Aics: il derby si decide nel 3° quarto. Super il duo Agatensi-Angeletti Articoli correlati Basket Divisione regionale 1. Scirea e Aics, stasera in palio punti pesanti per i playoffTurno importante nel campionato di Divisione Regionale 1, con le due forlivesi chiamate a derby da non sottovalutare. Basket Divisione regionale 1. Aics senza scampoStriscia positiva conclusa per l’Aics, che dopo tre successi consecutivi, cade nettamente sul campo della capolista Lugo per 81-52 (parziali 23-17;... Altri aggiornamenti su Basket Divisione Temi più discussi: Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso; Basket Divisione Regionale 1, colpo del CUS Sassari contro Elmas - L'Unione Sarda.it; Basket divisione regionale 1. Disfatta Legends. Sconfitta a Pisa. Rossi si dimette; Designazioni Arbitrali Divisione Regionale 1 Maschile Girone A 7a Giornata di Ritorno. Basket Divisione regionale 1. Lo Scirea travolge l’Aics: il derby si decide nel 3° quarto. Super il duo Agatensi-AngelettiGaetano Scirea 93 Aics Forlì 72 GAETANO SCIREA: Manzi 9, Zanetti, Torelli 9, Piazza 7, Agatensi 16, Panzavolta 5, Angeletti 20, Bellini, Palazzi ... sport.quotidiano.net Basket: Divisione regionale 1. Esame Monsummano per il CmC di Bertieri. In palio punti salvezzaTrasferta impegnativa ma non impossibile per il Cmc che questa sera (ore 21) gioca sul parquet di Monsummano nella ... msn.com Basket Divisione regionale 3 maschile I, 5° giornata ritorno – 4/10 Marzo 2026 facebook Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso x.com