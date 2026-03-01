Basket Adamant bocciata all' esame di Latina | due quarti buoni poi il crollo finale

L’Adamant ha disputato una partita di venti minuti contro Latina, con due quarti iniziali discreti seguiti da un crollo nel finale. La squadra ha mostrato una buona resistenza nei primi tempi, ma nel secondo tempo Latina ha cambiato ritmo e ha preso il sopravvento. Ferrara ha continuato a dipendere molto da Tio, senza riuscire a invertire il trend negativo. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’Adamant.

Dura venti minuti la partita dell'Adamant contro Latina, troppo poco per pensare di portare a casa i due punti contro una squadra che nel secondo tempo ha cambiato marcia, lasciando le briciole a una Ferrara ancora una volta Tio dipendente. Avanti di otto all'intervallo, la truppa di Sacco si.