Alle ore 20 al PalaBubani si gioca la seconda partita delle semifinali del campionato di basket femminile di Serie A2. L’E-Work ha a disposizione un match point per accedere alla finale playoff, ma dovrà battere la Repower Milano, che ha vinto la prima sfida. La gara si svolge in un solo tempo di quaranta minuti, con le due squadre pronte a sfidarsi per ottenere la qualificazione.

Tutto in quaranta minuti. L’E-Work ha un prezioso match point da sfruttare per qualificarsi alla finale playoff, ma dovrà a tutti i costi superare la Repower Milano nella seconda gara di semifinale in programma alle 20 al PalaBubani. Una vittoria permetterebbe di chiudere i conti e una sconfitta sarebbe pesantissima, perché poi occorrerebbe imporsi nuovamente a Milano, su un campo violato soltanto due volte in stagione. Le lombarde, che riavranno la tiratrice Marinkovic, saranno più che motivate e quindi occorrerà una E-Work ancora più battagliera del solito, che dovrà contrastare con l’entusiasmo la grande esperienza delle rivali, tecnicamente superiori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket A2 donne Alle 20, al PalaBubani, gara 2 di semifinale. Match point Project. Milano permettendo

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